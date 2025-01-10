Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Van'da aç kalan tilkiler, kırsal alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yiyecek aradı.

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 1

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava kendini hissettiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 2

Van'da etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 3

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı kentte aç kalan yaban hayvanlar, yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 4

Karla örtülü olan alanlarda yiyecek bulamayan tilkiler kırsal alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgelere gelerek yiyecek aradı.

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 5

Kimi kar üzerinden yiyecek ararken kimi tilkiler ise yerleşim yerlere yakın alanlarda yiyecek arıyor.

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 6
Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER