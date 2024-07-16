Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı

4 ÜLKEDEN KATILIM

Düğün sonrasında bir konuşma yapan aşiretin ileri gelenlerinden Hasan Tonga, “Düğünümüze İran, Rusya, Azerbaycan ve Irak’ın yanı sıra yurt içinden Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’den muhteşem bir katılım var. Böyle güzel bir düğünde herkesi bir arada görmek bizim için mutluluktur. Belki unuttuğumuz ya da davetiyemizin ulaşamadığı kişiler olabilir. Biz herkesten özür diliyoruz. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum.” dedi.