Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı

Van’da düzenlenen aşiret düğününe 4 ülke ve 4 şehirden yüzlerce kişi katıldı. 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı düğün, halaylar eşliğinde tamamlandı.

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 1

Van’da yapılan aşiret düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

İş insanı Murat İrez’in oğlu Bayram İrez ile MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp’in kızı Aslı Güngöralp, dünya evine girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 2

Küresünniler aşiretinin düğününe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 3

GELİNE 3 KİLO ALTIN, DAMADA 4 MİLYON LİRA TAKILDI

Yaklaşık 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise yaklaşık 4 milyon lira takıldı.

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 4

4 ÜLKEDEN KATILIM

Düğün sonrasında bir konuşma yapan aşiretin ileri gelenlerinden Hasan Tonga, “Düğünümüze İran, Rusya, Azerbaycan ve Irak’ın yanı sıra yurt içinden Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’den muhteşem bir katılım var. Böyle güzel bir düğünde herkesi bir arada görmek bizim için mutluluktur. Belki unuttuğumuz ya da davetiyemizin ulaşamadığı kişiler olabilir. Biz herkesten özür diliyoruz. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum.” dedi.

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 5

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı düğün töreni, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilmesi ile sona erdi.

Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 6
Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER