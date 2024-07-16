Van’da aşiret düğünü: 4 ülkeden yüzlerce kişi geldi; geline 3 kilo altın, damada 4 milyon lira takıldı
Van’da düzenlenen aşiret düğününe 4 ülke ve 4 şehirden yüzlerce kişi katıldı. 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı düğün, halaylar eşliğinde tamamlandı.
Van’da yapılan aşiret düğünü renkli görüntülere sahne oldu.İş insanı Murat İrez’in oğlu Bayram İrez ile MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp’in kızı Aslı Güngöralp, dünya evine girdi.