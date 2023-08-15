Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor

Van’da kuraklığa bağlı olarak inci kefali göçü erken tamamlandı. Göçün erken tamamlanması, Van Gölü çevresinde yaşayan martıları olumsuz etkiledi. Göl kenarında çok sayıda martı öldü. Uzmanlar, kuraklığa ve açlığa bağlı ölümlerin sürmesini bekliyor.

Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor - 1

Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü’ndeki adaları seçiyor.

Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşandı.

Ancak bu yıl ölümlerin geçmiş yıllara oranla daha fazla olması bölge halkını tedirgin etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor - 2

Toplu ölümlerinin yaşandığı Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi’nde inceleme yapan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, durumun salgınla ilgisinin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, genç martı ölümlerinin açlığa bağlı stres olduğunu açıkladı.”

Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor - 3

ÖLÜMLER BU YIL DAHA DA ARTTI

Van Gölü Havzası’nın birçok yaban hayvana ev sahipliği yaptığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, “Martılar; akarsulara göç eden inci kefalleriyle bolca beslenmekte ve bu beslemeye bağlı olarak da üremesini artırmaktadır. Ancak bu sene kuraklığın etkisiyle inci kefallerinin göçlerini erken tamamlaması, ekolojik dengede bir bozukluk meydana getirdi. Bu nedenle her sene yaşanan martı ölümlerinin sayısı bu yıl daha da artmış oldu.” diye konuştu.

Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor - 4

ÖLÜMLER TEDİRGİNLİK YARATTI

Ölümlerin nedeni tespit etmek amacıyla bölgedeki numuneleri değerlendirdiklerini dile getiren Aslan, ölümlerin salgın hastalık kaynaklı olmadığını belirterek, “Bir yerde gıda ve güvenlik sorunu olduğu zaman üreme de sona erer. Bu şekilde devam etmesi durumunda martılar üremek için kendilerine göre bir yöntem belirleyecektir. Daha güvenlikli ve gıdanın bol olduğu alanlarda kuluçkaya yatacaklardır. Dışarıdan insan müdahalesi olmadan ekolojik denge seyrini devam ettirir.” ifadelerini kullandı.

Van’da binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor - 5

Van Gölü’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise sahilde yiyecek bulamayan çok sayıda martının öldüğünü belirterek, “Bölgede yaşayanlar olarak bu durumdan rahatsızız. Çevre kirliliğinden dolayı ölen martıların toplanmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER