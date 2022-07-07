Van'da bir mahalle 'Hindistan' olmak istiyor

'KÖYÜMÜZ ÇOK POPÜLER'

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kutur, "Köyümüz isminden dolayı çok popüler bir köy. Çok eskiden bu yana 'Hindistan' olarak geçiyor burası. Daha sonra 'Erkaldı' diye değiştiriliyor ama biz köylüler olarak 'Hindistan' olarak devam etmesini istiyoruz. Çevrede de tanınan bir isim" dedi.