Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu

Van’da Meteoroloji’nin Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısının ardından sabah saatlerinde aracını çamur içinde gören vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Haberler - İHA 07.04.2022 - 12:28

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 1

14. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı için toz taşınımı uyarısında bulundu. 

Van’da gece itibariyle etkili olan çamur şeklindeki yağış, dışarıda olan araçları çamura buladı.

METEOROLOJİ'DEN SURİYE KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI UYARISI

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 2

Aracını çamur içinde gören vatandaşlar, çamurun aracın kaportasına zarar verdiği düşüncesiyle oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda ise çamur şeklindeki yağıştan kaynaklı uzun kuyruklar oluştu.

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 3

"SABAH 50 ARAÇ YIKADIK"

Sabah saatlerinde araçlardaki çamuru fark ettiğini ifade eden oto yıkamacı vatandaş, sabah 08.00 sıralarından bu yana durmadan araç yıkadığını belirtti.

Oto yıkamacı, şu ana kadar yaklaşık 50 araç yıkadığını ve akşama kadar bu sayının artacağını kaydetti.

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 4

Oto yıkamacılara gelen vatandaşlar ise araçlarını çamur içinde gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Suriye kaynaklı bir toz bulutunun geleceği haberini aldıklarını, ancak bu şekilde bir yağış beklemediklerini söyledi.

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 5

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarısını yeniledi.

Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 6
Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 7
Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 8
Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 9
Van’da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER