Van’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Van’ın Gevaş ilçesinde, hafif ticari aracın, kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Van-Bitlis Karayolu üzerindeki Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Fetih Can Akkal yönetimindeki 33 VSM 07 plakalı araç, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 E 1881 plakalı kamyona arkadan çarptı.