Van’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Van’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - 1

Van’ın Gevaş ilçesinde, hafif ticari aracın, kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Van-Bitlis Karayolu üzerindeki Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Fetih Can Akkal yönetimindeki 33 VSM 07 plakalı araç, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 E 1881 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Van’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - 2

Kazada Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü Fetih Can Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - 3

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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