Van'da iki yıl önce 42 kişinin öldüğü çığ felaketinin acısı tazeliğini koruyor

"ÇOK ZORLU BİR YOL"

Yaşanan çığ felaketinin bıraktığı acının halen tazeliğini koruduğunu belirten Orhan, “Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerini gördüğümüzde, bu yoldan geçtiğimizde, çığ alanına geldiğimizde acımız hala taze kalıyor ve tazeliğini koruyacak. Öyle bir yol ki, kışın oradan geçen Kelime-i Şehadet getirip öyle geçiyor. Çok zorlu bir yol. Şu an çığ nedeniyle yolumuz kapalı ve kış boyunca yağışlar olduğu müddetçe bu şekilde olacak. Bu nedenle yetkililerden talebimiz, burada bir tünel yapılmasıdır” şeklinde konuştu.