Van'da inşaatı süren tünelde göçük

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 22:48

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 1

-Hakkari karayolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 2

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 3

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 4

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 5

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük - 6

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