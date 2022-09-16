Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 22:48 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 23:59

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 1

-Hakkari kar yolunda inşaat halindeki tünelde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 2

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 3

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 4

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 5

Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti - 6

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