Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 15:41

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 1

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 24 yaşındaki kadın, iğne yutmaya bağlı karnındaki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 2

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 3

158 CİSİM ÇIKARILDI

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi 158 cisim çıkarıldı.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 4

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 5

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, psikolojik sorunları olan hastanın iğne yutma şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 6

Yaptıkları kontrollerde hastanın midesinde topaklaşmış halde yabancı cisimler gördüklerini anlatan Tekeş, şunları söyledi:

"Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi."

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 7
Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 8
Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı - 9

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