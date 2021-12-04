Van'da mağaza açılışında izdiham

Van’da açılışı gerçekleştirilen bir mağazanın uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu. Yüzlerce kişi aynı anda mağazaya girmeye çalıştı.

Haberler - İHA 04.12.2021 - 16:31

Van'da mağaza açılışında izdiham - 1

Cumhuriyet Caddesi'nde açılış indirimi yapan bir mağaza vatandaşların akınına uğradı.

Van'da mağaza açılışında izdiham - 2

Yüzlerce vatandaşın içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu.

Van'da mağaza açılışında izdiham - 3

Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Emre Tapan, böyle bir mağaza açarak ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini belirtti.

Van'da mağaza açılışında izdiham - 4

"DOLARA İNAT İNDİRİME GİTTİK"

Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, “Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Dolara inat indirime gittik" dedi.

Van'da mağaza açılışında izdiham - 5

İlk günden böyle bir kalabalık beklemediklerini belirten Tapan, "Tabii insanlar biraz izdihama neden oldu. Gönül isterdi ki herkes sırayla içeri girip, gönlüne göre alışveriş yapsın. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bizler de bu çerçevede insanlarımızı yavaş yavaş içeriye alıyoruz. İzdihamın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Van'da mağaza açılışında izdiham - 6
Van'da mağaza açılışında izdiham - 7
Van'da mağaza açılışında izdiham - 8
Van'da mağaza açılışında izdiham - 9
Van'da mağaza açılışında izdiham - 10

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