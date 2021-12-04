Van'da mağaza açılışında izdiham

İlk günden böyle bir kalabalık beklemediklerini belirten Tapan, "Tabii insanlar biraz izdihama neden oldu. Gönül isterdi ki herkes sırayla içeri girip, gönlüne göre alışveriş yapsın. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bizler de bu çerçevede insanlarımızı yavaş yavaş içeriye alıyoruz. İzdihamın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.