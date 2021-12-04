Van'da mağaza açılışında izdiham

Haberler - İHA 04.12.2021 - 16:31
Van Cumhuriyet Caddesi'nde açılış indirimi yapan bir mağaza vatandaşların akınına uğradı.
Yüzlerce vatandaşın içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu.
Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Emre Tapan, böyle bir mağaza açarak ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini belirtti.
Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, “Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Dolara inat indirime gittik" dedi.
İlk günden böyle bir kalabalık beklemediklerini belirten Tapan, "Tabii insanlar biraz izdihama neden oldu. Gönül isterdi ki herkes sırayla içeri girip, gönlüne göre alışveriş yapsın. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bizler de bu çerçevede insanlarımızı yavaş yavaş içeriye alıyoruz. İzdihamın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.