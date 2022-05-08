Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı

Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayında şiddetli kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı. Geçit trafiğe kapatıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 01:41

Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 1

'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Güzeldere Geçidi taşıt trafiğine kapatıldı.

Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 2

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 3

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır" denildi.

Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 4
Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 5
Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 6
Van'da mayıs ayında kar esareti: Güzeldere Geçidi trafiğe kapatıldı - 7

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