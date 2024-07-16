Van'da sel: Ekili alanlar yerle bir oldu

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde ekili alanlar zarar gördü.

Van'da sel: Ekili alanlar yerle bir oldu - 1

Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç mahallelerinde sağanak yağış sele neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van'da sel: Ekili alanlar yerle bir oldu - 2

Sel felaketinde ekili araziler zarar gördü.

Van'da sel: Ekili alanlar yerle bir oldu - 3

Mahalle sakinleri yağmurla beraber dolu da yağdığını belirterek, “Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı. Otlarımız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı. Ciddi anlamda zarar gördük.” dedi.

Van'da sel: Ekili alanlar yerle bir oldu - 4
DAHA FAZLA GÖSTER