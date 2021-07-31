Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.