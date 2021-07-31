Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı.

Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 18:50

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 1
Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu.

Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 2
Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 3
Yurtsever,  hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 4
Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 5
Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 6
Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 7
Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 8
Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı - 9

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