Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

Van'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.
Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı. Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum" dedi.