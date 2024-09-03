Van'da sönmüş lavların arasındaki göl ilk kez görüntülendi

“BÖLGENİN EN BÜYÜK GÖLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Gölün çok zorlu bir coğrafyada lav taşlarının arasında olduğunu tespit ettiğini dile getiren Salcıoğlu, "Daha sonra oraya nasıl gidebilirim diye biraz araştırma yaptım. O köyden insanlarla irtibata geçmeye çalıştım ve tek başıma o köye gittim. Dron ile gölün videosunu çektim. Gölün içerisinde çeşitli kuş türü olduğunu da fark ettim. Biraz daha araştırdığımda Tendürek Dağı eteklerinde o büyüklükte o denli bir gölün olmadığını da fark ettim. Göl muazzam bir yerdedir. Her tarafı lav taşlarıyla ‘lekeli arazi' diye adlandırılan bir alanda yer alıyor. Biraz da çöküntü bir yerde olduğu için sanırım daha önce hiç kimse fark edemedi. ‘Bizim köyde böyle bir yer var mı' diye bana o köyden mesajlar bile geldi. Böyle bir yeri görüntülediğim için çok mutluyum. Van'ın doğasını ve tarihini tanıtmak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.