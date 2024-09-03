Van'da sönmüş lavların arasındaki göl ilk kez görüntülendi
Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde sönmüş lavların arasında zorlu bir bölgede yer alan göl görüntülendi.
Başarılı operasyonlarla güvenli hale getirilen Tendürek Dağı çevresi, doğaseverler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Van'ın tarihini merak eden ve buna ilişkin araştırmalar yapan dron pilotu öğretmen Muzaffer Salcıoğlu da daha önce bölgedeki uydu görüntülerini incelerek kale kalıntısını keşfetmişti. Bölge üzerindeki merakını sürdüren Salcıoğlu, bu kez de Çaldıran ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Başeğmez Mahallesi Sakızlı Mezrası civarında, sönmüş lav akıntılarının arasında bir göle rastlandı.
Taşlaşmış lavların arasında çetin arazi yapısına sahip bölgede birçok canlıya ev sahipliği yapan göl, güzelliğiyle dikkat çekti. Araştırdığı kaynaklarda göle ilişkin hiçbir bilgiye rastlamayan Salcıoğlu, alanı ilk kez havadan görüntülenmiş oldu.