Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor

Bitlis'te yaralı halde bulunan kurt, tedavi edilmek üzere getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor - 1

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

İlk müdahalenin ardından yaralı kurt, ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

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Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor - 2

Merkezde yapılan kontrollerde, kurdun sağ ön ayağında ezilme nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı tespit edildi.

Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor - 3

Uygulanan özenli tedavi sonrası kurt kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor - 4

Rehabilitasyon süreci halen devam eden kurdun, yakın zamanda doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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