Van'da tedavi edilen yaralı kurt doğaya dönmeye hazırlanıyor
Bitlis'te yaralı halde bulunan kurt, tedavi edilmek üzere getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuştu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
İlk müdahalenin ardından yaralı kurt, ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.