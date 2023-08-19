Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Van - Erciş Karayolu’nda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Van - Erciş Karayolu’nda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil, ilk önce şarampole yuvarlandı, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

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Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - 2

Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - 3

Sağlık ekipleri, 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların şarampolden ambulansa taşınmasında vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - 4

Yaralılar, daha sonra tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Otomobil içerisinde yaşamını yitiren sürücünün cenazesi ise yarım saatlik çalışma sunucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

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