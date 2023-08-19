Van’da trafik kazası | Şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Van - Erciş Karayolu’nda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Van - Erciş Karayolu’nda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil, ilk önce şarampole yuvarlandı, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.