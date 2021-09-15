Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı

Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 10:46
Van Gölü'nde su seviyesi kuraklığa bağlı olarak önemli oranda azaldı. Bu nedenle Erciş ilçesinde kara oturan balıkçı tekneleri göle açılamadı.
Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüşe neden oldu.
Çekilmenin, en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:
"Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."