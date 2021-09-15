Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı

Van Gölü'nde su seviyesi kuraklık ve buharlaşma etkisiyle düştü. Erciş ilçesinde su seviyesinin azalmasıyla karaya oturan gemiler iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından göle açılabildi.

Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 10:46

Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 1

Van Gölü'nde su seviyesi kuraklığa bağlı olarak önemli oranda azaldı. Bu nedenle Erciş ilçesinde kara oturan balıkçı tekneleri göle açılamadı. 

Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 2

Önceki yıllara oranla yağış miktarındaki azalmanın yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması, bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüşe neden oldu.

Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 3
Belediyeye ait iş makinesiyle teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı.
Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 4
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi.
Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 5

Çekilmenin, en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:

"Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."

Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 6
30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan da "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.
Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı - 7

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