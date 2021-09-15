Van Gölü'nde kuraklık: Teknelere iş makineleri yol açtı

Çekilmenin, en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:

"Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı."