Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı

Van Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi. Suyun çekilmesiyle, yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi su yüzeyine çıktı.

İHA 01.10.2021 - 10:33

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 1
Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekildi. Yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ilk kez su yüzeyine çıktı.
Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 2

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi.

Van Gölü'nün kapalı bir havzada yer alması, diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla etkilenmesine neden oldu.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 3
İskelenin ahşap fore kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 4

"BALIKÇI İSKELELERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti, “800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çıkmıştır. Göl, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Van Gölü şu an çekilme yaşıyor. Dolayısıyla geçmişteki balıkçı iskeleleri de ortaya çıkıyor” dedi.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 5
Gölün çekilmesiyle, göl kenarındaki balıkçı barınaklarının neredeyse kullanılamaz hale geldiğine dikkat çeken Akkuş, “Balıkçılar limana girip çıkarken zorlanıyor. Daha önce düşük olduğu seviyedeki balıkçı limanları ortaya çıkıyor. Bu bir değişim ve bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” diye konuştu.
Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 6

“GÖLDE 1,5 METRE DÜŞÜŞ YAŞANDI”

Van Gölü’nde uzun yıllardır araştırmalar yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, göldeki çekilmeyle bazı yerlerde yapıların ortaya çıktığını söyledi.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 7

Çekilmeyle birlikte fore kazıklarının çakılı olduğu iskelelerin gün yüzüne çıktığını dile getiren Birol, “Van Gölü’nde 1,5 metreye yakın bir düşüş söz konusu. Bu da bizi korkutuyor. Kuraklık özellikle bu sene Van Gölü’nde ciddi sıkıntılara yol açtı” diye konuştu.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 8

Vatandaşlardan biri de 2-3 ay içerisinde Van Gölü'nün 60 metre civarında çekildiğini belirtti.

Ahşap iskelenin uzunca yıllar sonra ilk kez su yüzeyine çıktığını ve bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 9
Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 10
Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı - 11

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