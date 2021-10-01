Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı

İHA 01.10.2021 - 10:33
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi.
Van Gölü'nün kapalı bir havzada yer alması, diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla etkilenmesine neden oldu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti, “800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çıkmıştır. Göl, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Van Gölü şu an çekilme yaşıyor. Dolayısıyla geçmişteki balıkçı iskeleleri de ortaya çıkıyor” dedi.
Van Gölü’nde uzun yıllardır araştırmalar yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, göldeki çekilmeyle bazı yerlerde yapıların ortaya çıktığını söyledi.
Çekilmeyle birlikte fore kazıklarının çakılı olduğu iskelelerin gün yüzüne çıktığını dile getiren Birol, “Van Gölü’nde 1,5 metreye yakın bir düşüş söz konusu. Bu da bizi korkutuyor. Kuraklık özellikle bu sene Van Gölü’nde ciddi sıkıntılara yol açtı” diye konuştu.
Vatandaşlardan biri de 2-3 ay içerisinde Van Gölü'nün 60 metre civarında çekildiğini belirtti.
Ahşap iskelenin uzunca yıllar sonra ilk kez su yüzeyine çıktığını ve bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.