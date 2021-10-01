Van Gölü’nde suyun çekilmesi ile yüz yıllık iskele ortaya çıktı

"BALIKÇI İSKELELERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti, “800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çıkmıştır. Göl, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Van Gölü şu an çekilme yaşıyor. Dolayısıyla geçmişteki balıkçı iskeleleri de ortaya çıkıyor” dedi.