Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’deki kaçak villa inşaatı ekipleri harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki sahasında kalan bölgedeki inşaat çalışması için İBB’ye yazı gönderildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise kaçak inşaatın 16 Ağustos günü belediye ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi. Bakanlık ekipleri inşaat alanında inceleme başlatırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 1

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 2

Boğaz öngörüm alanı içinde yer alan kaçak inşaatla ilgili, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır." denildi.

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 3

"16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ"

"Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 4

"MEVZUAT DIŞI HER TÜRLÜ YAPILAŞMA İLE MÜCADELE SÜRECEK"

"Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 5

EKİPLER İNŞAAT ALANINDA

Vaniköy’deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 6

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürerken, basın mensupları da alana alındı.

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 7

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, inşaatla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bir açıklama yapan Tunç, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 8
Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı - 9
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