Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı: Bakanlık ve İBB açıklama yaptı
İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’deki kaçak villa inşaatı ekipleri harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki sahasında kalan bölgedeki inşaat çalışması için İBB’ye yazı gönderildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise kaçak inşaatın 16 Ağustos günü belediye ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi. Bakanlık ekipleri inşaat alanında inceleme başlatırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” ifadelerini kullandı.