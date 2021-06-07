Van'ın Akgöl'ü kurudu: Kuşlar gölü terk etti

Anadolu Ajansı 07.06.2021 - 11:45
Kuraklığın canlı yaşamı için tehlike oluşturduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:
"Aslında temmuz ve ağustos aylarında suyun azalmasını bekliyorduk ama çok erken bir kuruma oldu. Bu da oradaki yaban hayatını ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Üremek için ve göç güzergahında olduğu için Akgöl'e gelen flamingo dahil birçok kuş türü başka sulak alanlara göç etmek zorunda kaldı. Kuraklık böyle devam ederse diğer sulak alanlarımız da etkilenebilir. Çok erken bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Bu, sadece ilimizde değil ülkemizin tamamında görülüyor. İlerleyen günlerde ve özellikle ağustos ayında bu kuraklığı daha çok hissedeceğiz. Bu da kuşlar ve diğer yaban hayatı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır"