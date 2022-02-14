Van'ın kadın "Rivaldo"su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 12:36
Van Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi Futsal Takımı'nın kaptanı 10'uncu sınıf öğrencisi Ruveyda Gülengül, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda başladığı futsalda, yeteneğiyle okul takımına alındı.
Salon futbolunu 3 yıldır oynamaya devam eden Ruveyda Gülengül'ün yeteneğini duyan kadın futbol takımlarının menajerleri ile yöneticileri, genç sporcuyu yakın takibe aldı.
Sahadaki hareketleri ve oyun stiliyle Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo'ya benzetilen ve arkadaşları tarafından bu isimle çağırılan Ruveyda Gülengül'e, aralarında Süper Lig takımlarının da bulunduğu birçok kadın futbol takımından transfer teklifi geldi.
Beden eğitimi öğretmeni olmak istediği için transfer tekliflerine kulak tıkayan Ruveyda Gülengül, eğitimine devam ettiği şimdilerde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Futsal Gençler Grup Birinciliği" müsabakalarında okulunun başarısı için ter döküyor.
Ruveyda Gülengül, salon futbolunu çok sevdiğini ve futbolu hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi.
Kendisine yapılan transfer tekliflerini beden eğitimi öğretmeni olmak için sürekli geri çevirdiğini aktaran Ruveyda Gülengül, "Beden eğitimi öğretmenimizin sayesinde 3 yıldır futsal oynuyorum. Sadece futsalla ilgileniyorum, başka spor branşı yok. Öncelikle beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum ve iyi bir futbolcu olacağım. İki hayalimi de gerçeğe dönüştüreceğim" diye konuştu.
Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştığını anlatan Ruveyda Gülengül, "Sahada teknik olarak ben aslında kendimi Messi'ye benzetiyorum, arkadaşlarım ise Rivaldo'ya benzetiyor. Transfer teklifleri oluyor ama ben sıcak bakmıyorum. İleride belki salon futbolu olabilir ama hedefim öğretmenlik" şeklinde konuştu
Sözlerine devam eden Gülengül "Görüşmeler oldu, ikna etmeye çok çalıştılar. Futbolcu yapmak isteyenler geldi, çok görüştü ama ben ilk olarak öğretmen olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Baba Mehmet Emin Gülengül, kızına Hakkari, Van ile bazı Süper Lig takımlarından teklif geldiğini ve bunun kendilerini gururlandırdığını aktardı.
Ruveyda'yı ortaokul öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Gülengül, şöyle konuştu:
"Bizim gibi orta veya kısıtlı aile çocuklarının özellikle kızlarının top oynaması zor. Spor harcamalarında ailelerin imkanları da kısıtlı ama ben elimden geleni yaptım. Önemli kulüplerden çağrılar oldu. Ben de arkadaşları da gitmesini çok istiyoruz. Takımlara gitmek istemiyor, öğretmenlik istiyor"
Sözlerine devam eden baba Mehmet Emin Gülengül "Eğer kızımı ikna edersek, kulüplerde oynamasını sağlarsak, Van gibi doğudaki illerde çocukların önünü açar, onlara örnek olur" ifadelerini kullandı.