Van'ın kadın "Rivaldo"su öğretmenlik için transfer tekliflerini kabul etmiyor

BABA GÜLENGÜL: İKNA EDERSEK DOĞUDAKİ KIZLARA ÖNCÜ OLACAK

Baba Mehmet Emin Gülengül, kızına Hakkari, Van ile bazı Süper Lig takımlarından teklif geldiğini ve bunun kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Ruveyda'yı ortaokul öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Gülengül, şöyle konuştu:

"Bizim gibi orta veya kısıtlı aile çocuklarının özellikle kızlarının top oynaması zor. Spor harcamalarında ailelerin imkanları da kısıtlı ama ben elimden geleni yaptım. Önemli kulüplerden çağrılar oldu. Ben de arkadaşları da gitmesini çok istiyoruz. Takımlara gitmek istemiyor, öğretmenlik istiyor"