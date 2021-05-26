Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. 407 hektarlık göl, çorak bir alana dönüşürken, tuz oranı yüksek olan gölün zemini ise beyaza büründü.

DHA 26.05.2021 - 12:29

Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 1
Van'ın Özalp ilçesinde bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl, etkii olan kuraklık nedeniye tamamen kurudu.
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 2
Kuruyan gölün zemini beyaza bürünürken, ilkbaharda  flamingo ve daha birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki kuraklık, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 3
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 4
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 5
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 6
Van'ın kuş cenneti Akgöl tamamen kurudu - 7

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