"Vanlı arı adam" dünya rekoru kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı

Arıları çok sevdiğini belirten Semo, "Arılar olmazsa tarım olmaz. Tüketicilere de önerim güvendikleri yerlerden bal alsınlar. Soframızdan balı eksik etmeyelim. Arıcılık zorlu bir meslektir. Arıcılara da her zaman destek verilmesi gerekir" diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEK OĞLUNDAN Semo'ye en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah Semo verdi. Babasının yanından biran olsun ayrılmayan Beytullah da eldiven kullanmadan avuçladığı arıları babasının üstüne dökerek yardımcı oldu. Arıcılık mesleğini çok sevdiğini belirten Beytullah babasını çok sevdiğini ve bu rekoru kırmasının kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.