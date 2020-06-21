"Vanlı arı adam" dünya rekoru kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı

DESTEK İÇİN GELDİLER
Semo'nun rekor denemesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü İbrahim Başak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Tahir Keçeci ile Gevaş Bal Birlik Başkanı Fırat Çemberlitaş da hazır bulundu. Görentaş, dünya rekoru kırmak isteyen Semo'nun rekor denemesinde yanında olduklarını belirterek, "Semo yıllardır arıcılık yapıyor. Biz de bu konuda kendisini destekliyoruz. Arıcılığa daha fazla ilgi çekmek ve ses getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptı. Kendisi, normalde de işini yaparken arıcı kıyafetleri giymeden arıların içinde dolaşıyor. İyi ve başarılı çiftçimiz kendisi" dedi.