Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular

Avcılar' da bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör, iki kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine pişman olan şüpheliler, vantilatörü getirerek iş yeri sahibinden özür diledi.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 1

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör 25 Haziran Salı günü saat 18.00 sıralarında biri kadın iki şüpheli tarafından çalındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 2

Şüphelilerden erkek olan bin 350 liradan satılan vantilatörü alarak hızla uzaklaştı, kadın da arkasından gitti.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 3

Dükkanda çalışanlar duydukları ses üzerine dışarı baktı, daha sonra güvenlik kamerasını da izleyince hırsızlık yapıldığını anladılar.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 4

Durumu polis ekiplerine bildirdiler. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 5

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Hırsızlık görüntülerinin sosyal medya hesabında paylaşılması ve binlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından iki şüpheli vantilatörü alarak aynı yere geldi.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 6

Pişman olarak vantilatörü geri getiren şüpheliler iş yeri sahibinden özür diledi. İş yeri sahibinin ise hata yaptıklarını söyleyen şüphelileri affettiği öğrenildi.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 7

BAĞLADIĞIMIZI BİLE GÖTÜRÜYORLAR

Alt kattaki müşterilerle ilgilendikleri sırada hırsızlık yapıldığını ve kısa sürede fark ettiklerini belirten Osman Şahin, Vantilatörü götürürken bir kutuyu devirdiler. Hemen arkalarından çıkıp baktık. Kamera kayıtlarında da görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki kişiler. Yaz ayında yani sıcakta vantilatör çalınıyor.

Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular - 8

Bu mağazada bu yıl ilk oluyor. Diğer mağazamızda çok daha fazla. Çalınmaması için bağlıyoruz, yine fayda etmiyor. Bağladığımızı bile götürüyorlar dedi. Öte yandan Şahin, şüphelilerin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olup gelerek özür dilediklerini ve iş yeri sahibinin affederek şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER