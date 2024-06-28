Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular

Bu mağazada bu yıl ilk oluyor. Diğer mağazamızda çok daha fazla. Çalınmaması için bağlıyoruz, yine fayda etmiyor. Bağladığımızı bile götürüyorlar dedi. Öte yandan Şahin, şüphelilerin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pişman olup gelerek özür dilediklerini ve iş yeri sahibinin affederek şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi.