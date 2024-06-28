Vantilatör çaldılar, sonra özür dilediler! Görüntüler sosyal medyada yayılınca pişman oldular
Avcılar' da bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör, iki kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine pişman olan şüpheliler, vantilatörü getirerek iş yeri sahibinden özür diledi.
Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde sergilenen vantilatör 25 Haziran Salı günü saat 18.00 sıralarında biri kadın iki şüpheli tarafından çalındı.