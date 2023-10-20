“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması

“VAR BÖYLE TİPLER” HESABINI KAPATTILAR

Çift, bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı.

Pazartesi gününden itibaren ulaşılamayan fenomenler hakkındaki iddialar arasında, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdikleri de var.