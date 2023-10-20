“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması

“Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Videoları binlerce kez izlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresinden “işbirliği teklifi” ile aldığı parayla yurt dışına kaçtıkları öne sürüldü.

“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 1

Bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.

Reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 2

“VAR BÖYLE TİPLER” HESABINI KAPATTILAR

Çift, bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı.

Pazartesi gününden itibaren ulaşılamayan fenomenler hakkındaki iddialar arasında, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdikleri de var.
“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 3

YÜKSEK FAİZLE GERİ ÖDEME GARANTİSİ

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor.

İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu.

“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 4

1 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı.

Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları belirtilen çiftin 1 Kasım’da açıklama yapacakları iddia edildi.
“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 5

VİDEOLARLA ÜNLENDİ

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.

“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 6

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.
“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması - 7

2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.

Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana “Var Böyle Tipler” adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
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