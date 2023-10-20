“Var Böyle Tipler” hesabının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya 100 milyonluk vurgun suçlaması
“Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Videoları binlerce kez izlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresinden “işbirliği teklifi” ile aldığı parayla yurt dışına kaçtıkları öne sürüldü.
Bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.Reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.