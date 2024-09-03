Var Böyle Tipler’in sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya ponzi suçlaması: Milyonluk vurguna 195’er yıl hapis cezası talebi

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Beril Talu beyanında, 10 yıldır iletişim ve pazarlama çözümleri şirketinde çalıştığını, ilgilendiği projeler nedeniyle şirkete fatura edilmemiş bedellerin ödenmesini kendisinden talep ettiklerini, bu nedenle istifaya zorlandığını ve şirkete olan borcunu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini öne sürdü.

Ayrıca eşi Kıvanç Talu adına kayıtlı olan Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. şirketinin üstlendiği işlerin yapımcılığını yaptığını anlatan Beril Talu, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu, işi yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını aktardı.