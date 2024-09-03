Var Böyle Tipler’in sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’ya ponzi suçlaması: Milyonluk vurguna 195’er yıl hapis cezası talebi
Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu’nun tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık, fenomen çifte saadet zinciri oluşturma suçlaması yöneltti. İddianamede Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç’un 195’er yıl hapsi istendi. Ünlü çift suçlamaları redderken, kurulan ponzi sistemiyle 3 milyon liradan fazla vurgun yapıldığı belirlendi.
İstanbul’da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 195’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kıvanç-Beril Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı: "Borcu borç ile kapatmaktaydım"