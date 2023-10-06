Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar
Sivas'ta yaşayan Birol Doğan, ormanda karşılaştığı vaşak yavrusunu kedi sandı. Annesi öldüğü tahmin edilen hayvan, Doğan'ın peşinden ayrılmadı, onu takip ederek köye kadar gitti. Burada 2 gün boyunca beslenen hayvan, vaşak olduğu anlaşılınca koruma altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köylünün odun toplamak için gittiği ormanda peşine takılarak köye kadar gelen, anne ve oğlu tarafından 2 gün boyunca beslenen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince koruma altına alındı.