Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar

Sivas'ta yaşayan Birol Doğan, ormanda karşılaştığı vaşak yavrusunu kedi sandı. Annesi öldüğü tahmin edilen hayvan, Doğan'ın peşinden ayrılmadı, onu takip ederek köye kadar gitti. Burada 2 gün boyunca beslenen hayvan, vaşak olduğu anlaşılınca koruma altına alındı.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 1

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köylünün odun toplamak için gittiği ormanda peşine takılarak köye kadar gelen, anne ve oğlu tarafından 2 gün boyunca beslenen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince koruma altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 2

VAŞAK YAVRUSUNU KEDİ SANDI

Küplüce köyünde yaşayan Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 3

Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmayarak köye kadar geldi.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 4

Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince 2 gün boyunca süt ve tavuk etiyle besledi.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 5

Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, vaşağı koruma altına aldı.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 6

ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA BULDU

Birol Doğan, ilk başta kedi zannettiği vaşağı odun toplamak için gittiği ormanda bulduğunu söyledi. Vaşağın peşine takılarak köye geldiğini belirten Doğan, "Ormandan gelirken peşime takıldı. Eve getirdim ve annemle burada baktık." dedi.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 7

Doğan, daha önce hiç görmediği vaşak yavrusunun çok sevimli olduğunu ifade etti.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 8

"AYRILACAK OLMAKTAN DOLAYI ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Hacer Doğan ise oğlunun ormanda bulduğu vaşağa adeta çocuk gibi baktığını söyledi. Daha önce hiç vaşak görmediğini belirten Doğan, "Sırtı aynı aslana benziyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve bırakmadım. 2 gün boyunca süt ve tavukla besledim." dedi.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 9

Vaşağı çok sevdiğini anlatan Doğan, "Çok sevdim, öptüm onu. Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum." diye konuştu.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 10

''SIRTINA BAK KEDİ DEĞİL, ASLAN GİBİ''

Köydeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldıkları anda, "Sırtına bak kedi değil, aslan gibi. Aslan mı acaba? Ne güzel, ağzı nerede, annesi nerede acaba? Gel pisi pisi." şeklindeki diyalogları gülümsetti.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 11

Vaşağın bir süre rehabilite merkezinde koruma altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 12
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 13
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 14
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 15
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 16
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 17
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 18
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 19
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 20
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 21
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 22
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 23
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 24
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 25
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 26
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 27
Vaşak yavrusuna kedi gibi baktılar - 28
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