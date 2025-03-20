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Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi

İstanbul Valiliği il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek amacıyla bir dizi kararlar aldı. Provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Taksim metrosu kapatılırken Emniyet-Fatih istasyonu geçici bir süreyle iptal edildi. Vatan Caddesi ise araç trafiğine kapandı. Birçok otobüs hattı bu istikameti kullanırken araç trafiğinin olup olmayacağı ise yola çıkmaya hazırlanan sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki Vatan Caddesi açıldı mı, kapalı mı? İşte, İstanbul’da kapalı olan yolların listesi…

Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi - 1

İstanbul’da 19 Mart sabah saat 06.00’dan itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı veya diğer bir ifadeyle Vatan Caddesi’ne çıkan bütün yollar araç trafiğine kapalı. Alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddes ve D 100 karayolu kullanılabiliyor. Metro seferleri ve trafiğe kapalı yollarda son durum yakından takip ediliyor. Vatan Caddesi’nin yanı sıra Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi ve diğer 3 caddeye araç girişine izin verilmiyor. Peki Vatan Caddesi ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi - 2

VATAN CADDESİ AÇILDI MI?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 19 Mart sabah saat 06.00 itibarıyla Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Bu yönde çalışan İETT otobüsleri alternatif yolları kullanırken Vatan Caddesi henüz trafiğe açılmadı.

Valilikten yapılan açıklamada “ Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Vatan Caddesi’nin 23 Mart tarihinden itibaren açılması bekleniyor.

Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi - 3

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası), 2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü) 3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 6-) Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 7-) Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi - 4

HANGİ ALTERNATİF YOLLAR VAR?

Vatan Caddesine çıkan yollarda benzer şekilde araç trafiğine kapatılırken bazı alternatif yollar kullanılabiliyor. Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 Karayolu kullanılabilir.

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