Vatan Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı mı? 20 Mart İstanbul’da trafiğe kapalı yolların listesi
İstanbul Valiliği il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek amacıyla bir dizi kararlar aldı. Provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Taksim metrosu kapatılırken Emniyet-Fatih istasyonu geçici bir süreyle iptal edildi. Vatan Caddesi ise araç trafiğine kapandı. Birçok otobüs hattı bu istikameti kullanırken araç trafiğinin olup olmayacağı ise yola çıkmaya hazırlanan sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki Vatan Caddesi açıldı mı, kapalı mı? İşte, İstanbul’da kapalı olan yolların listesi…
İstanbul’da 19 Mart sabah saat 06.00’dan itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı veya diğer bir ifadeyle Vatan Caddesi’ne çıkan bütün yollar araç trafiğine kapalı. Alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddes ve D 100 karayolu kullanılabiliyor. Metro seferleri ve trafiğe kapalı yollarda son durum yakından takip ediliyor. Vatan Caddesi’nin yanı sıra Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi ve diğer 3 caddeye araç girişine izin verilmiyor. Peki Vatan Caddesi ne zaman açılacak? İşte, detaylar…