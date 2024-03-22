VATAN PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - VATAN PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
VATAN PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il VATAN PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için VATAN PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL VATAN PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Utku Reyhan
- Adana: Ahmet Suseven
- Antalya: Serdar Üsküplü
- Aydın: Zühre Genişel
- Balıkesir: Emre Albayrak
- Bursa: Mustafa Enver Yılmaz
- Denizli: Mehmet Çobanoğlu
- Diyarbakır: Ferdi Tanhan
- Erzurum: Mehmet Akif Ceylan
- Eskişehir: Raif Eşkinat
- Gaziantep: Mustafa Gökçayır
- Hatay: Edib Hadimoğulları
- İstanbul: İbrahim Okan Özkan
- İzmir: Serhan Bolluk
- Kahramanmaraş: Mustafa Osman Sarıtaş
- Kayseri: Erdoğan Demir
- Kocaeli: Orhan Kadıoğlu
- Konya: Mehmet Ali Öztürk
- Malatya: Abuzer Şerefoğlu
- Manisa: Mustafa Daban
- Mardin: Zeynettin Bozan
- Mersin: Yalçın Öktem
- Muğla: Emre Aykın
- Ordu: Sedat Kutlu
- Sakarya: Bahtiyar Bodur
- Samsun: Haydar Çolak
- Şanlıurfa: Mustafa Ataca
- Tekirdağ: Ertuğrul Orta
- Trabzon: Hüseyin Celal Dihkan
- Van: Mehmet Emin Ari