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VATAN PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - VATAN PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

VATAN PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il VATAN PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için VATAN PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

VATAN PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - VATAN PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL VATAN PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Utku Reyhan
  • Adana: Ahmet Suseven
  • Antalya: Serdar Üsküplü
  • Aydın: Zühre Genişel
  • Balıkesir: Emre Albayrak
  • Bursa: Mustafa Enver Yılmaz
  • Denizli: Mehmet Çobanoğlu
  • Diyarbakır: Ferdi Tanhan
  • Erzurum: Mehmet Akif Ceylan
  • Eskişehir: Raif Eşkinat
  • Gaziantep: Mustafa Gökçayır
  • Hatay: Edib Hadimoğulları
  • İstanbul: İbrahim Okan Özkan
  • İzmir: Serhan Bolluk
  • Kahramanmaraş: Mustafa Osman Sarıtaş
  • Kayseri: Erdoğan Demir
  • Kocaeli: Orhan Kadıoğlu
  • Konya: Mehmet Ali Öztürk
  • Malatya: Abuzer Şerefoğlu
  • Manisa: Mustafa Daban
  • Mardin: Zeynettin Bozan
  • Mersin: Yalçın Öktem
  • Muğla: Emre Aykın
  • Ordu: Sedat Kutlu
  • Sakarya: Bahtiyar Bodur
  • Samsun: Haydar Çolak
  • Şanlıurfa: Mustafa Ataca
  • Tekirdağ: Ertuğrul Orta
  • Trabzon: Hüseyin Celal Dihkan
  • Van: Mehmet Emin Ari

TÜRKİYE HABERLERİ

VATAN PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - VATAN PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

VATAN PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Aladağ: Mehmet Çetin
  • Adana Ceyhan: Ahmet Nihat Ata
  • Adana Çukurova: Banu Karahan
  • Adana Feke: Zehra Güneş Çakırerk
  • Adana İmamoğlu: Fevzi Çınar
  • Adana Karaisalı: Abdurrahim Köylü
  • Adana Karataş: Zidan Bengül
  • Adana Kozan: Doğukan Ertan
  • Adana Pozantı: Erkan Dikmen
  • Adana Saimbeyli: Hayrettin Çavuşoğlu
  • Adana Sarıçam: Beysun Tankut
  • Adana Seyhan: Hatice Nesrin Kılıçay
  • Adana Tufanbeyli: Mehmet Güneş
  • Adana Yumurtalık: Nazlışah Geçgel
  • Adana Yüreğir: Ali Yağrı
  • Adıyaman Merkez: Mustafa Kabarcık
  • Amasya Merkez: Sefer Kılıç
  • Ankara Akyurt: Agah Kutlu
  • Ankara Altındağ: Kurtuluş Özgür Yıldız
  • Ankara Ayaş: Sevim Deligöz
  • Ankara Bala: Elmira Korkmaz
  • Ankara Beypazarı: Serhat Bayramoğlu
  • Ankara Çamlıdere: Turan Eğri
  • Ankara Çankaya: Tahsin Murat Demirbaş
  • Ankara Çubuk: Dursun Keskin
  • Ankara Elmadağ: Ayşe Ünalmış
  • Ankara Etimesgut: Volkan Kılıçaslan
  • Ankara Evren: Mehmet Ünüvar
  • Ankara Gölbaşı: Can Aybars Bilgicier
  • Ankara Güdül: Bahri Erdem
  • Ankara Haymana: Emin Yıldırım
  • Ankara Kahramankazan: Şükran Özalp
  • Ankara Kalecik: Bora Sarıkaya
  • Ankara Keçiören: Erdem Cömert
  • Ankara Kızılcahamam: Bayram Kutlu
  • Ankara Mamak: Can Alkaç
  • Ankara Nallıhan: Ali Ozan Şimşek
  • Ankara Polatlı: Ali Gülsoy
  • Ankara Pursaklar: Mehmet Zeki Aygül
  • Ankara Sincan: Perihan Karagöllü
  • Ankara Şereflikoçhisar: Yusuf Tunçer
  • Ankara Yenimahalle: Mustafa Aynur
  • Antalya Akseki: Recep Deveci
  • Antalya Aksu: Turabi Akyürek
  • Antalya Alanya: Evren Kurtoğlu
  • Antalya Demre: Hatice Demir
  • Antalya Döşemealtı: Yaşar Jale Yatbaz
  • Antalya Elmalı: Devrim Aşkın Karasoy
  • Antalya Finike: Hüseyin Alpdündar
  • Antalya Gazipaşa: Fikret Çalışkan
  • Antalya Gündoğmuş: Tanzer Özdemir
  • Antalya İbradı: Hacer Çukur
  • Antalya Kaş: Emine Çetin
  • Antalya Kemer: Mustafa Çoban
  • Antalya Kepez: İrfan Bilgin
  • Antalya Konyaaltı: Sedat Müniroğlu
  • Antalya Korkuteli: Hanife Yalçın
  • Antalya Kumluca: Abdulhalik Pamir Uçaner
  • Antalya Manavgat: Ali Yükser
  • Antalya Muratpaşa: Ahmet Özbay
  • Antalya Serik: İbrahim Yiğit
  • Ardahan Merkez: Rabianur Ağar
  • Artvin Merkez: Aynur Şahin
  • Aydın Bozdoğan: Şenel Kasap
  • Aydın Buharkent: Hakime Gönül Öncü Karakaya
  • Aydın Çine: Mehmet Aygün
  • Aydın Didim: Hatice Koyun
  • Aydın Efeler: Arif Bakır
  • Aydın Germencik: Veli Gelir
  • Aydın İncirliova: Nurşen Düzova
  • Aydın Karacasu: Mustafa Dönmez
  • Aydın Karpuzlu: Halil İbrahim İzmit
  • Aydın Koçarlı: Koçak Aldemir
  • Aydın Köşk: Ayşe Gül Aktürk
  • Aydın Kuşadası: Ayşe Handan Ersin
  • Aydın Kuyucak: Ali Osman Kara
  • Aydın Nazilli: Mehmet Ali Çiçek
  • Aydın Söke: Mehmet Baydoğan
  • Aydın Sultanhisar: Numan Terzioğlu
  • Aydın Yenipazar: Doğan Özkan
  • Balıkesir Altıeylül: Necla Bilener
  • Balıkesir Ayvalık: Kadri Bülent Önal
  • Balıkesir Bandırma: Onur Koçyiğit
  • Balıkesir Burhaniye: Kamil Yakar
  • Balıkesir Edremit: Engin Deniz Tören Aksoy
  • Balıkesir Karesi: Fikret Taşdemir
  • Batman Merkez: Büşra Aslan
  • Batman Beşiri: Şükran Aksak
  • Batman Beşiri: Esra Uygur
  • Batman Hasankeyf: Süphan Uzden
  • Batman Kozluk: Mahmut Ataş
  • Batman Kozluk: Mesut Özcan
  • Batman Sason: İhsan Coşkun
  • Bilecik Merkez: Devrim Serin
  • Bilecik Bozüyük: Hasan Özkan
  • Bitlis Merkez: Haluk Mutlu
  • Bitlis Güroymak: Cengiz Tanik
  • Bitlis Güroymak: Medeni Çelik
  • Burdur Yeşilova: İbrahim Kılınç
  • Bursa İznik: Hamdi Tekdemir
  • Bursa Karacabey: Ercüment Tezel
  • Bursa Mudanya: Nazım Ayaroğlu
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Rifat Narhın
  • Bursa Nilüfer: Erdal Susuz
  • Bursa Orhaneli: Aslan İnceyürek
  • Bursa Osmangazi: Rıza Türkmendağ
  • Bursa Yıldırım: Salih Altıparmak
  • Çanakkale Merkez: Serkan Özbakır
  • Çankırı Merkez: Hakan Çelik
  • Çankırı Çerkeş: Mehmet Bülün
  • Çorum Merkez: Mehmet Patlar
  • Çorum Oğuzlar: Haşim Karaboğa
  • Çorum Osmancık: Aydın Kınacı
  • Çorum Sungurlu: Satılmış Dengiz
  • Denizli Acıpayam: Ahmet Çetintaş
  • Denizli Babadağ: Ahmet Saral
  • Denizli Baklan: Ramazan Öner
  • Denizli Bekilli: Halis Özkan
  • Denizli Beyağaç: Mesut Yılan
  • Denizli Bozkurt: Ahmet Atar
  • Denizli Buldan: Ümmü Güler Erbaş
  • Denizli Çal: Hüsamettin Özhan
  • Denizli Çameli: Dündar Tosun
  • Denizli Çardak: Hulusi Erbaş
  • Denizli Çivril: Adil Karadeniz
  • Denizli Güney: Yalçın Varal
  • Denizli Honaz: Ahmet Gündüz
  • Denizli Kale: Kadir Horzum
  • Denizli Merkezefendi: Sabri Kasapoğlu
  • Denizli Pamukkale: Müzeyyen Susar
  • Denizli Sarayköy: Ali Direnç
  • Denizli Serinhisar: Yaşar Kaya
  • Denizli Tavas: Remzi Payir
  • Düzce Merkez: Fethi Sönmez
  • Edirne Merkez: Fatma Müzeyyen Oktay
  • Elazığ Merkez: Kahraman Taşkın
  • Elazığ Keban: İsmet Sevim
  • Erzurum Aşkale: Oğuz Karlıbel
  • Eskişehir Çifteler: Vedat Özcan
  • Eskişehir Odunpazarı: Meserret Doğan
  • Eskişehir Tepebaşı: İsmail Bayraktar
  • Gaziantep Araban: Ali Gökçayır
  • Gaziantep İslahiye: Cuma Dal
  • Gaziantep Karkamış: Sevgi Gören
  • Gaziantep Nizip: Emrah Yıldız
  • Gaziantep Nurdağı: Leyla Dal
  • Gaziantep Oğuzeli: Ayşe Bakışgan
  • Gaziantep Şahinbey: Yusuf Gören
  • Gaziantep Şehitkamil: Sinan Büyükhatipoğlu
  • Gaziantep Yavuzeli: Hüseyin Kozan
  • Hatay Altınözü: Metin Gürlek
  • Hatay Arsuz: Şebnem Dilşen
  • Hatay Belen: Murat Soyer
  • Hatay Defne: Mehmet Azazi
  • Hatay Hassa: Edip Biçer
  • Hatay İskenderun: Mustafa Bebek
  • Hatay Kırıkhan: Gönül Gökkan Kurtul
  • Hatay Kumlu: Sadık Karakaş
  • Hatay Payas: İbrahim Bedir
  • Hatay Samandağ: Atiye Döner
  • İstanbul Adalar: Ali Çal
  • İstanbul Arnavutköy: Musa Ceco
  • İstanbul Ataşehir: Mustafa Reşit Başbay
  • İstanbul Avcılar: İsa Altun
  • İstanbul Bağcılar: Emine Sağlam Akfırat
  • İstanbul Bahçelievler: Süleyman Alpaydin
  • İstanbul Bakırköy: Gökhan Develi
  • İstanbul Başakşehir: Metin Ural
  • İstanbul Bayrampaşa: Ömer Uluocak
  • İstanbul Beşiktaş: Ayhan İlhan
  • İstanbul Beykoz: Hakan Ekiz
  • İstanbul Beylikdüzü: Gündüz Kuzugüdenlioğlu
  • İstanbul Beyoğlu: Yiğit Yazgılı
  • İstanbul Büyükçekmece: Güneş Batum
  • İstanbul Çatalca: Mehmet Kurnaz
  • İstanbul Çekmeköy: Songül Çağlar
  • İstanbul Esenler: Murat Yüksel
  • İstanbul Esenyurt: Mehmet Kürşat Bozkurt
  • İstanbul Eyüpsultan: Saim Mehmet Subaşı
  • İstanbul Fatih: Gökay Atilla Bostan
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Yusuf Feyzioğlu
  • İstanbul Güngören: Ebru Gül Müezzinoğlu
  • İstanbul Kadıköy: Mehmet Çevik
  • İstanbul Kağıthane: Nevzat Gürsoy
  • İstanbul Kartal: Vefa Türksever
  • İstanbul Küçükçekmece: Serkan Ergen
  • İstanbul Maltepe: Ufuk Özgen
  • İstanbul Pendik: Mevlüt Usta
  • İstanbul Sancaktepe: Semra Gümrükçü
  • İstanbul Sarıyer: Aysel Korkmaz
  • İstanbul Silivri: Zafer Alpuğan
  • İstanbul Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz
  • İstanbul Sultangazi: Serdar Maşa
  • İstanbul Şile: Uğur Çetinkaya
  • İstanbul Şişli: Cemal Akyıldız
  • İstanbul Tuzla: Zerrin Öztürk
  • İstanbul Ümraniye: Yunus Aktürk
  • İstanbul Üsküdar: Nuray Kaya Solmaz
  • İstanbul Zeytinburnu: Oktay Ekmen
  • İzmir Aliağa: Hasan Şahin
  • İzmir Balçova: Betül Kaya
  • İzmir Bayındır: Mehmet Keret
  • İzmir Bayraklı: Nurten Kurnaz
  • İzmir Bergama: Özgür Doğu Saymaz
  • İzmir Beydağ: Hüseyin Çakıcı
  • İzmir Bornova: Zuhal Of
  • İzmir Buca: Ramazan Çalışkan
  • İzmir Çeşme: Hasan Erol Aslanoğlu
  • İzmir Çiğli: Bülent Şahin
  • İzmir Dikili: Baittin Erbey
  • İzmir Foça: Mesut Çalışkan
  • İzmir Gaziemir: Mehmet Denizmen
  • İzmir Güzelbahçe: Hüseyin Cengiz Erşen
  • İzmir Karabağlar: Abdullah Karşılayan
  • İzmir Karaburun: Orhan Bulunmaz
  • İzmir Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren
  • İzmir Kemalpaşa: Turan Kaygusuz
  • İzmir Kınık: Onur İsmet Dal
  • İzmir Kiraz: Mehmet Akif Cerit
  • İzmir Konak: Bülent Karagöz
  • İzmir Menderes: Armağan Görenel
  • İzmir Menemen: Ramazan Hayri Aracı
  • İzmir Narlıdere: Gazi Kendigelen
  • İzmir Ödemiş: Hasan Atilla Türköz
  • İzmir Seferihisar: Abdullah Özoğlu
  • İzmir Selçuk: İncilay Esen
  • İzmir Tire: Hasan Can
  • İzmir Torbalı: Engin Us
  • İzmir Urla: Ayşe Gül Batıgün
  • Kayseri Hacılar: Evren Talay
  • Kayseri Kocasinan: Asım Bulur
  • Kayseri Melikgazi: İbrahim Kani
  • Kırşehir Merkez: İlker Özkamalı
  • Kilis Merkez: Aycan Duru Akgül
  • Kocaeli Gebze: Özkan Çakmak
  • Manisa Ahmetli: Mustafa Palatır
  • Manisa Salihli: Onur Özcan
  • Manisa Sarıgöl: Yılmaz Tıkıroğlu
  • Manisa Saruhanlı: Nedim Yiğit
  • Manisa Şehzadeler: Zahide Sönmez
  • Manisa Yunusemre: Seyfi Sönmez
  • Mardin Derik: Aziz Sığınç
  • Mardin Nusaybin: Vedat Tokay
  • Mersin Akdeniz: Fırat Arkalı
  • Mersin Anamur: Aykut Babacan
  • Mersin Aydıncık: Halil Bora Bozkurt
  • Mersin Çamlıyayla: Suzan Falcıoğlu
  • Mersin Erdemli: Zekeriya Levent Özdemir
  • Mersin Gülnar: Can Cengiz
  • Mersin Mezitli: Abdullah Şuvak
  • Mersin Mut: Refah Topçu
  • Mersin Silifke: Tülay Etiler
  • Mersin Tarsus: Murat Ünsal
  • Mersin Toroslar: Nuriye Türkoğlu
  • Mersin Yenişehir: Mustafa Cengiz Yılmaz
  • Muğla Bodrum: Şeref Bozkurt
  • Muğla Dalaman: Evrim Murat Karagöz
  • Muğla Datça: Aslan Atilla Yorulmaz
  • Muğla Fethiye: Selçuk Selvi
  • Muğla Kavaklıdere: Cem Özben
  • Muğla Köyceğiz: Yağız Coşkun
  • Muğla Marmaris: İlyas Yılmaz
  • Muğla Menteşe: Güzin Baş
  • Muğla Milas: Mehmet Kaya
  • Muğla Ortaca: Selahattin Kozak
  • Muğla Seydikemer: Şaban Can Girgin
  • Muğla Ula: Polat Soytürk
  • Muğla Yatağan: Doğukan Akıncı
  • Muş Malazgirt: Yücel Uçak
  • Niğde Merkez: Hasan Akşen
  • Ordu Altınordu: Atıf Gürsoy
  • Ordu Gülyalı: Osman Erdaş
  • Osmaniye Merkez: Mehmet Nuri Börüban
  • Sinop Merkez: Sebahattin Canik
  • Sivas Merkez: Metin Çeken
  • Tekirdağ Çorlu: Zakine Köroğlu
  • Tekirdağ Ergene: Kenan Serbest
  • Tekirdağ Saray: Aynur Tutkun
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Erkan Kaya
  • Trabzon Arsin: Murat Kalmuk
  • Trabzon Ortahisar: Ahmet Yavuz
  • Trabzon Sürmene: Yılmaz Sancak
  • Tunceli Merkez: Nihal Gündoğan
  • Uşak Merkez: Kadir Altunkaya
  • Yalova Altınova: Mustafa Sevük
  • Yalova Armutlu: Mehlika Hepdizdar
  • Yalova Çınarcık: Şaduman Çağlar
  • Yalova Çiftlikköy: Mefküre Nihal Demircioğlu
  • Yalova Termal: Şenel Bilgin
  • Yalova Merkez: Aytaç Tekin
  • Zonguldak Ereğli: Mehmet Uslubaş
  • Zonguldak Kilimli: Nurgül Cömert
  • Zonguldak Merkez: Gökhan Yılmaz
VATAN PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - VATAN PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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