Vatandaşlar doğal beslenmeye yöneldi: Eskiye göre talep arttı

Bir çömlekte yapılan yemeğin daha lezzetli ve doğal olduğunu aktaran Münir Suncak, ''Plastiğin ve teflonun sağlıksız olduğunu insanlar fark etti ve uzaklaşıyor. Bu çerçevede çömleğe ilgi daha çok arttı. Elazığ’da özel bir kil var. Binlerce yıl önce patlamada meydana gelen bir toprak. Fırat civarı, Sivrice bölgesinden çıkıyor.