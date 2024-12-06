Vatandaşlar doğal beslenmeye yöneldi: Eskiye göre talep arttı
Vatandaşların daha sağlıklı beslenmeye yönelmesi ile çömleğe de ilgi arttı. Çömlek üreticisi Münir Suncak, ''Dünyada insanlar çömleğe yöneldi, satışlar da buna bağlı olarak eskiye göre arttı'' dedi.
Dünyada vatandaşların daha sağlıklı beslenmeye yönelmesi ile çömleğe olan ilgi de katbekat arttı. Çömlekte pişirilen bir yemeğin çelik veya teflon ürünlerine göre daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu dile getiren çömlek üreticisi Münir Suncak, aynı zamanda bir çömlek testinin suyu nemlendirerek kireci dışarı attığını ve saf su haline getirttiğini söyledi.