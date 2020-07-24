Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 06:40 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 07:03

Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 1

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı. 

Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 2

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 3

Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.

Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 4
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 5
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 6
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 7
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 8
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 9
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 10
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 11
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 12
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 13
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 14
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 15
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 16
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 17
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 18
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 19
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 20
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 21
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 22
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 23
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 24
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti - 25

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