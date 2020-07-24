Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden itibaren tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Kenendy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Cadddeleri de trafiğe kapalı.

Ayrıca Avrasya Tüneli açık olacak deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında Pazartesi saat 06:00'ya kadar seferler yapılmayacak.