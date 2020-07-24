Vatandaşlar erken saatte Ayasofya’ya akın etti (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 06:40 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 08:44
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz için hazırlıklar tamamlandı. Ayasofya Camisinin tabelası asıldı. 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.
Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.
Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.
Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden itibaren tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Kenendy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Cadddeleri de trafiğe kapalı.
Ayrıca Avrasya Tüneli açık olacak deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında Pazartesi saat 06:00'ya kadar seferler yapılmayacak.