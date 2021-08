Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan da "Koku had safhada, anlatılamayacak derecede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar oynuyor, hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor, çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda her taraf çamur oluyor. Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok pis kokuyor. Birçok yerde oturdum böylesini görmedim" diye konuştu.