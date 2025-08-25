Vatandaştan ücretli plaj tepkisi: "Paranızı geri alabilirsiniz"

"TÜKETİCİ, ALMADIĞI HİZMETİN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, işletmelerin işgal boyutunda hizmet verdiğini söyleyerek vatandaşların kendi yiyecek ve içeceklerini sahile getirebileceğini, mağduriyet halinde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini vurguladı.

Neşet Gündüz, sahil ve kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu belirtti.

"Denize 50 ya da 100 metre mesafedeki alanlar, kamunun ortak kullanımındadır." diye konuşan Gündüz, "Belediyeler, valilikler ve kaymakamlıkların bu konuda denetim görevini yerine getirmesi gerekir. Bugün birçok plajda daha girişte gişeler kurulmuş ve ücret alınıyor. Üstelik bununla da kalmıyor, vatandaşın kendi yiyecek ve içeceğini sahile sokması yasaklanıyor. Oysa tüketici, almadığı hiçbir hizmetin bedelini ödemek zorunda değildir. Şezlong ücreti gibi ödemeler için de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup parasını geri alabilir." dedi.