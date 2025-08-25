Vatandaştan ücretli plaj tepkisi: "Paranızı geri alabilirsiniz"
Antalya'da ücretli plaj uygulamaları vatandaşların tepkisine yol açıyor. Uzmanlar, kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu belirterek bu alanların kiralanamayacağını dile getirdi. Vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup parasını geri alabileceği de vurgulandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde çocuklarıyla yüzmek isteyen bir aile, sosyal medyadan tepki gösterdi.
Aile, işletmeler nedeniyle yüzecek yer bulamadıklarını iddia etti.
Sahilleri kullanan vatandaşlar da halk plajları için ayrılan alanların küçük olduğunu, şezlong ve şemsiyelerin sahili kapladığını söyledi.