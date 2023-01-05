'Vefa' yarım milyona satıldı

Artvin'de şampiyon boğa 500 bin liraya satıldı.
"Vefa" isimli boğa kentte geçen yıl yapılan 41’nci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olmuştu.
'Başboğa' unvanını alan 7 yaşındaki 850 kilogramlık boğa, Bursa ve Artvinli iki iş insanı tarafından satın alındı.
500 bin TL’ye satılan boğa, gelecek boğa güreşlerine hazırlanacak.
Vefa’nın yeni sahibi “Boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Böyle başarılı ve kıymetli bir boğaya sahip olduğumuz için mutluyum. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa'nın yeri özel. Vefa’nın güreşler için hazırlığı başladı. İdmanlara da mart ayı gibi başlarız. Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Güreşlerde pes etmeyecektir, oldukça iddialıyız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız” dedi.