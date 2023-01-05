'Vefa' yarım milyona satıldı

Vefa’nın yeni sahibi “Boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Böyle başarılı ve kıymetli bir boğaya sahip olduğumuz için mutluyum. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa'nın yeri özel. Vefa’nın güreşler için hazırlığı başladı. İdmanlara da mart ayı gibi başlarız. Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Güreşlerde pes etmeyecektir, oldukça iddialıyız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız” dedi.