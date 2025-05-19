Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kestirecekler için Diyanet vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Mali ibadetlerden olan kurban, vekalet yoluyla da yerine getirilebiliyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Vekaletle kurban kesimi ne kadar?

Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? - 1

Kurban vekaleti için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 2025 yılı vekalet bedelleri belli oldu. Kurban kesimini vekaletle yapacakların, bizzat veya iletişim araçları ile vekalet verme imkanları vardır. İşte, vekaletle kurban kesimine dair detaylar...

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Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? - 2

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ 2025

2025 vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde bir hisse 13 bin 500 TL, yurt dışında 5 bin 450 TL'dir.

Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? - 3

VEKALETLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca yoktur. Öte yandan yaşanılan yerde muhtaç ve ihtiyaç sahipleri varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygundur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? - 4

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Diyanet'e göre vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği düşünülmüştür.

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