Vekaletle kurban kesilir mi, kurban vekaleti nasıl verilir? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?
Kurban Bayramı'nda vekaletle kurban kestirecekler için Diyanet vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Mali ibadetlerden olan kurban, vekalet yoluyla da yerine getirilebiliyor. Peki, kurban vekaleti nasıl verilir? Vekaletle kurban kesimi ne kadar?
Kurban vekaleti için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 2025 yılı vekalet bedelleri belli oldu. Kurban kesimini vekaletle yapacakların, bizzat veya iletişim araçları ile vekalet verme imkanları vardır. İşte, vekaletle kurban kesimine dair detaylar...