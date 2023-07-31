Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü

Atay, en son 16 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.