Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü
İzmir’de yaşayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 16 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’ya gitti. Veli Eren’den o günden bu yana haber yok. 19 yaşındaki gencin babası, “Ailecek perişanız. Bir an önce oğlumun bulunmasını ve yanımıza dönmesini istiyoruz.” dedi.
İzmir’de bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka’daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti.
Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti.
Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.
Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı.