Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü

İzmir’de yaşayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 16 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’ya gitti. Veli Eren’den o günden bu yana haber yok. 19 yaşındaki gencin babası, “Ailecek perişanız. Bir an önce oğlumun bulunmasını ve yanımıza dönmesini istiyoruz.” dedi.

Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü - 1

İzmir’de bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka’daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti.

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı.

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Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü - 2

Atay, en son 16 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

Veli Eren’den 16 gündür haber yok | En son Alaçatı’da görüldü - 3

Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı.

Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet- Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

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