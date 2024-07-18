Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılacağına ilişkin yönetmeliğine rağmen özel okullar yeni eğitim yılı öncesinde velilerden fahiş oranda kitap ücreti talep etmeye başladı. Kitap fiyatları 40-50 bin TL bandına ulaşırken duruma tepki gösteren veliler Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e başvurup şikayette bulundu.
Resmi Gazete'de 16 Şubat 2024'te yayımlanıp yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda bakanlık tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.
MEB, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderecek. Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi kapsamında idari para cezasının yanında kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli ceza uygulanabilecek.