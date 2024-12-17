Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, okulda bir veliyle tartıştığı sırada beyin kanaması geçirdi. Özdemir, bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.
Kocaeli'de veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni yoğun bakımda...
Olay, 11 Aralık’ta Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir (42), öğle derslerin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı.