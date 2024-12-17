Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi

"ÖĞRETMENLE ANLAŞAMAMAK HİÇ KİMSEYLE ANLAŞAMAMAK DEMEKTİR"

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Özdemir için sendika temsilcileri bugün okulun önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli temsilcileri okul önünde buluştu.

Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Darıca İlçe Temsilcisi Selçuk Hasip, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet münferit eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Öğretmen, toplumun aydınlık yüzüdür. Öğretmenler, bu toplumun en iletişime açık, en anlaşılabilir kesimidir. Öğretmenle anlaşamamak, hiç kimseyle anlaşamamak demektir." dedi.