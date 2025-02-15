"Venüs kuşağı" Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Çıplak gözle görülmesi zordu

"ŞU ANA KADAR BU BÖLGEDE GÖRÜNTÜ KAYDINA ALINMAMIŞTI"

Görüntüledikleri Venüs kuşağı hakkında bilgiler de paylaşan Gökoğlu, "Venüs kuşağı, kemer şekline bir organizma. Hem medüzlerin hem de onların çoğalma dönemi şu anda. Denizanasına benzer bir canlı ancak bu kemer şeklinde.