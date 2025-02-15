"Venüs kuşağı" Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi: Çıplak gözle görülmesi zordu
Antalya Körfezi'nde yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle denizin su altı görüşü netleşince, normalde çıplak gözle görülmesi güç olan ilginç deniz canlıları ortaya çıktı. Sadece berrak sularda fark edilebilen "Venüs kuşağı" adlı organizma körfezde ilk kez görüntü kayıtlarına yansıdı.
Öğrencilere eğitim, araştırma ve inceleme dalışları yaptıran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde bir süredir etkili olan yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle suyun berraklığının artmasını fırsat bilip dalışlarını yoğunlaştırdı.