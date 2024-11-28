Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz"
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen vergi soruşturması tamamlandı. 295 milyon lira kamu zararı tespit edilen soruşturmada Engin Polat için 65, Dilan Polat için 32 yıl hapis cezası istendi. Polat çifti ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" dediler.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Polat çiftine ait yürüttüğü vergi soruşturması tamamlandı.
Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.