Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz"

"DEVLETE BİR BORCUMUZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ"

Polat, müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmeye başladığını anlatarak, "Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden, ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum." beyanında bulundu.



İnternet bankacılığı kullanmayı bilmediğini söyleyen Dilan Polat, devlete bir borçları varsa ödemek istediklerini dile getirdi.