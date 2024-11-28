Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz"

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen vergi soruşturması tamamlandı. 295 milyon lira kamu zararı tespit edilen soruşturmada Engin Polat için 65, Dilan Polat için 32 yıl hapis cezası istendi. Polat çifti ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" dediler.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Polat çiftine ait yürüttüğü vergi soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.

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Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 2

"VERGİ BORCUMUZ OLDUĞU ZAMAN NEREYE ÖDÜYORUZ BİLMİYORUM"

İddianamelerde, sanıkların ifadelerine de yer verildi.

Sanık Dilan Polat, suça konu olan Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aynı isimle kurulan limitet şirketinin devamı olduğunu belirterek, şirket işleriyle eşinin ilgilendiğini, ilk başlarda fiili olarak şirkette bulunmadığını anlattı.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 3

"DEVLETE BİR BORCUMUZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ"

Polat, müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmeye başladığını anlatarak, "Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden, ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum." beyanında bulundu.

İnternet bankacılığı kullanmayı bilmediğini söyleyen Dilan Polat, devlete bir borçları varsa ödemek istediklerini dile getirdi.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 4

"O KADAR KAMU ZARARI OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sanık Engin Polat ise vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek, incelemenin sağlıklı yapıldığını düşünmediğini ve raporun hatalı düzenlendiğini savundu.

Tüm talimatları kendisinin verdiğini söyleyen Engin Polat, vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili tüm harcamaları hatırlamasının mümkün olmadığını, raporları inceledikten sonra eğer bir hataları varsa ödeme yapmak istediklerini anlattı.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 5

Engin Polat, gerçek bir ticaret yaptıklarını, muhasebe hilesi ya da çift defter tutmalarının mümkün olmadığını öne sürerek, "Birkaç tane fatura gözden kaçarak kesilmediyse bu kasten değil, sehven veya yanlışlıkla yapılmış olabilir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. O kadar kamu zararı olması mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 6

ENGİN POLAT'A 65 YIL, DİLAN POLAT'A 32 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamelerin 4'ünde sanık olarak yer alan Engin Polat hakkında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, 2 iddianame sanık olan Dilan Polat için de aynı suçtan toplam 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis talep edildi.

Vergi soruşturması tamamlandı: Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemi | "Devlete bir borcumuz, bir hatamız varsa ödemek isteriz" - 7

Sezgin Polat'ın ise hakkındaki 4 iddianame kapsamında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, 5 iddianamede sanık olan Ahmet Gün için aynı suçtan 15 yıl 6 aydan 80 yıla, Alper Kürşat Polat için de aynı suçtan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar hapis istendi.

Sanık Tolunay Topal hakkında da aynı suç kapsamında 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

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