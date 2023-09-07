Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrencilere ilk elektronik eşya alımında vergi indirimi sözü için çalışmalar hızlandı. Konuya dair son açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Peki, vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman?

Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum - 1

Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar yoğunlaştı. Yıl başından bu yana gündemde olan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül tarihli kabine toplantısı ardından öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon satışı konusuna da değindi. İşte, öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum...

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Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi.

Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum - 3

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum - 4

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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