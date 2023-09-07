Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.



HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?



Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak.



Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.



VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?



Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.