Vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman? Öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum
Vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrencilere ilk elektronik eşya alımında vergi indirimi sözü için çalışmalar hızlandı. Konuya dair son açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Peki, vergisiz bilgisayar ve telefon satışı ne zaman?
Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar yoğunlaştı. Yıl başından bu yana gündemde olan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül tarihli kabine toplantısı ardından öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon satışı konusuna da değindi. İşte, öğrencilere vergisiz teknolojik ürün satışında son durum...