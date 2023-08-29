Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışında son durum
Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğü biliniyor. Geçtiğimiz seçim sürecinden bu yana gündemde olan konu, üniversite öğrencilerinde sorgulanıyor. Peki, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman?
Vergisiz cep telefonu satışında araştırmalar hız kazandı. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan uygulamanın ayrıntıları da belli oluyor. İşte, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışında son gelişmeler...