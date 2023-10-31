Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? İşte öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının şartları
"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Karara göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları neler?
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Üniversite öğrencileri cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet desteğinden, belirli şartlar kapsamında yararlanacak. Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile öğrencilerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının şartları...