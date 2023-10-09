Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satışında vergi indiriminde son durum
Yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV’siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerine bakılmaksızın yüz binlerce üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu uygulamasının şartları belli olmuştu. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin, ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan uygulama kapsamında öğrencilerin vergisiz alabilecekleri telefonlar arasında hangi modellerin olduğu sorgulanıyor. İşte, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satışında vergi indiriminde son durum...