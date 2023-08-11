Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var)

Sivas’ta veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, iddiaya göre hayvanları muayene etmesi için çağırıldığı evde akrabalarının saldırısına uğradı. Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, saldırganlardan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri Topçu’nun akrabası E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.’yi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 1

Sivas’ta veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, muayene için gittiği evde saldırıya uğradı.

Olay, 3 Ağustos günü, Yıldızeli ilçesine bağlı Menteşe köyü Tahtaköprü mezrasında meydana geldi.

İddiaya göre veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.’nin saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 2

Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, Yıldızeli Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Sivas’ta özel bir hastaneye sevk edildi.

Konuşamayan Topçu’nun yakınları iki kişiden şikayetçi oldu.

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 3

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler E.T. ile K.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 4

Olayın, veteriner hekimin babası Ekrem Topçu ile E.T. arasında ekili araziden hayvan geçirme tartışması sonrası yaşanan husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 5

OĞLUNA SALDIRIYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu’nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı gözyaşlarıyla anlattı.

Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu şunları söyledi:

“Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar. Ben de ‘Bir şey yoktur, bir iki hayvan geçmiş ve zararınız neyse veririz’ dedim. Daha sonra oğlumu evlerine çağırarak ineklerinin hasta olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da oraya gidiyor ve gittiği gibi iki kardeş oğluma saldırıyorlar. Çenesini kırıyorlar. Biz canımızı kimlere emanet ediyoruz. Benim oğlum orada bayılıp düşüyor ve saatlerce orada baygın yatıyor. Oğlumun çenesi, dişleri, burnu kırılmış. Ambulans dahi çağırmamışlar ve ölmesini beklemişler. Cezalandırılmalarını istiyorum.”

Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var) - 6

"DÜŞÜP ÇENESİNİ TAŞA ÇARPTI"

Şüphelilerden E.T. ise Ekrem Topçu ile araziden hayvan geçirilmesi nedeniyle tartıştıktan sonra veteriner oğlunun evlerini basmaya geldiğini iddia ederek, “Tartıştığımızda babası bize kürekle saldırdı. Sonra oğlu geldi evimizi bastı. Tartışma sırasında itince kendisi düşüp çenesini taşa çarptı. Bize iftira atıyorlar.” dedi.

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