Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var)

OĞLUNA SALDIRIYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Veteriner Hekim Muhammet Alperen Topçu’nun babası Ekrem Topçu, oğlunun uğradığı saldırıyı gözyaşlarıyla anlattı.

Şüphelilerin cezalandırılmasını isteyen Topçu şunları söyledi:

“Bizim hayvanlarımız onların tarlasının kıyısından geçerek yulaf tarlasını çiğnemiş. Çobanın dikkatsizliği sonucu bu olmuş. Daha sonra bana gelip yulafı çiğnetmememiz konusunda bizi uyardılar. Ben de ‘Bir şey yoktur, bir iki hayvan geçmiş ve zararınız neyse veririz’ dedim. Daha sonra oğlumu evlerine çağırarak ineklerinin hasta olduğunu söylüyorlar. Benim oğlum da oraya gidiyor ve gittiği gibi iki kardeş oğluma saldırıyorlar. Çenesini kırıyorlar. Biz canımızı kimlere emanet ediyoruz. Benim oğlum orada bayılıp düşüyor ve saatlerce orada baygın yatıyor. Oğlumun çenesi, dişleri, burnu kırılmış. Ambulans dahi çağırmamışlar ve ölmesini beklemişler. Cezalandırılmalarını istiyorum.”