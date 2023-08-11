Veteriner hekime saldırı iddiası (Çenesinde ve vücudunda kırıklar var)
Sivas’ta veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, iddiaya göre hayvanları muayene etmesi için çağırıldığı evde akrabalarının saldırısına uğradı. Çenesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Topçu, saldırganlardan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri Topçu’nun akrabası E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.’yi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sivas’ta veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, muayene için gittiği evde saldırıya uğradı.
Olay, 3 Ağustos günü, Yıldızeli ilçesine bağlı Menteşe köyü Tahtaköprü mezrasında meydana geldi.
İddiaya göre veteriner hekim Muhammet Alperen Topçu, hayvanların muayenesi için evine çağıran akrabaları E.T. ile uzman çavuş olan kardeşi K.T.’nin saldırısına uğradı.