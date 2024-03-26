Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Vezirköprü Belediyesi Başkanı İbrahim Sadık Edis Kimdir?





1962 yılında Vezirköprüde doğdu. İlk, Ortaokul ve Lise öğrenimini Vezirköprü’de okudu.

1984 yılında Ankara Etimesgut’ta Askerlik görevini ifa etti. Vezirköprü’de Beyaz Eşya satıcılığı ile iştigal etmekte iken 1995 yılında Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi.

İbrahim Sadık Edis evli olup 2 çocuk babasıdır.