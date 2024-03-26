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Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları

Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye Başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Vezirköprü Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Vezirköprü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları..

Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları - 1

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Vezirköprü Belediyesini 42.810  alınan oy ve %77.76 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%77.76
  • CHP%14.96
  • BBP%2.68
  • Saadet Partisi%2.29
  • BTP%1.55
  • DSP%0.76

TÜRKİYE HABERLERİ

Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları - 2

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Vezirköprü Belediyesi Başkanı İbrahim Sadık Edis Kimdir?

1962 yılında Vezirköprüde doğdu. İlk, Ortaokul ve Lise öğrenimini Vezirköprü’de okudu.

1984 yılında Ankara Etimesgut’ta Askerlik görevini ifa etti. Vezirköprü’de Beyaz Eşya satıcılığı ile iştigal etmekte iken 1995 yılında  Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi.

İbrahim Sadık Edis evli olup 2 çocuk babasıdır.

Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları - 3

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MURAT GÜL
  • MUSTAFA ÇOBAN
  • HASAN BUDAK
  • RECEP ASLAN
  • MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
  • HAVVA ŞEN SAYGIN
  • FATİH AKTAŞ
  • SEZAİ ŞAHİN
  • CEMAL TÜRKOĞLU
  • MUSTAFA KIRICI
  • İBRAHİM DURMAZ
Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları - 4

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