Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye başkan adayları
Vezirköprü Belediyesi hangi partide? Vezirköprü Belediye Başkanı kimdir? Vezirköprü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Vezirköprü Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Vezirköprü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Vezirköprü yerel seçim sonuçları..
VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Vezirköprü Belediyesini 42.810 alınan oy ve %77.76 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%77.76
- CHP%14.96
- BBP%2.68
- Saadet Partisi%2.29
- BTP%1.55
- DSP%0.76