VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. 2023-2024 dönemi başvurularının tamamlanması ile şimdi de sonuçlar bekleniyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonucu ortaöğretim etabı için açıklanmıştı. Şimdi ise gözler VGM Yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Öğrenciler 2023-2024 VGM burs sonuçlarını www.vgm.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.