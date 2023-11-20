VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. 2023-2024 dönemi başvurularının tamamlanması ile şimdi de sonuçlar bekleniyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor - 1


Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonucu ortaöğretim etabı için açıklanmıştı. Şimdi ise gözler VGM Yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Öğrenciler 2023-2024 VGM burs sonuçlarını www.vgm.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor - 2

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyordu.

GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursunun sonuçları açıklandı.

VGM burs sonuçlarının da yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları vgm internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor - 3

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

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