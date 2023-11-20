VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM üniversite burs sonuçları bekleniyor

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyordu.



GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursunun sonuçları açıklandı.



VGM burs sonuçlarının da yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.



Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları vgm internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.